22 апреля 2024, 05:40

Истребитель коалиции США ликвидировал пусковую установку в Сирии

РИА «Новости»
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Истребитель международной коалиции во главе с США  ликвидировал пусковую установку в Сирии в ходе «самообороны» после неудачной попытки запуска ракеты рядом с базой коалиции «Румалин». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», - рассказали в агентстве.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль атаковал позиции ПВО на юге ближневосточного государства. В ведомстве зафиксировали материальный ущерб, однако какой именно - не рассказали.

Также 16 апреля замглавы иранского МИДа Али Багери Кани заявил, что Иран ответит на любую новую атаку Израиля. Он отметил, что военные еврейского государства за секунды ощутят последствия своих ударов.

США Израиль Истребители Сирия
22 апреля 2024, 05:11
Проект по приему карт «Мир» запустят в Иране
РИА «Новости»
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Иран подготавливается к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Это станет большим шагом в укреплении экономических связей между российской и иранской сторонами, сообщил торговый атташе посольства республики в РФ Рахими Мохсен в беседе с газетой «Известия».

«Сейчас идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по „Миру“. Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой», - сказано в публикации.

Эксперты отметили, что запуск обслуживания карт «Мир» займет от трех месяцев до полугода. Вероятно, проект стартует к концу летнего сезона. Введение системы «Мир» в ближневосточном государстве поддержит турпоток из России и облегчит трансграничные платежи, которые считают особенно актуальными на фоне санкций и запретов на полеты.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что РФ может принять ответные меры на западные ограничения, направленные против российской платежной системы. Также она высказалась о повышении ключевой ставки Банком России.

Банки Санкции Россия Иран
22 апреля 2024, 04:42
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
РИА «Новости»
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Эпоха применения ископаемого топлива подходит к концу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время церемонии открытия Ганноверской ярмарки. Его слова привела пресс-служба правительства ФРГ.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», - заявил немецкий канцлер.

В том же выступлении Шольц поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за поставку в Германию газа после разрыва отношений с Россией.

Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Nord Stream AG подал иск в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро из-за отказа в выплате компенсаций.

Германия Суд Газ Топливо Россия
22 апреля 2024, 04:20
В Греции провели многотысячную акцию против военных планов США, НАТО и ЕС
Freepik
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Жители Греции провели митинг против военных планов США, НАТО и Евросоюза. На акции протеста рядом со зданием министерства национальной обороны собрались тысячи человек. Об этом рассказали на информационном сайте Компартии страны (КПГ) 902.gr.

Марш прошел в городе Марафоне. Как отметили авторы публикации, сначала в манифесте приняли участие только несколько сотен протестантов, но потом к ним присоединились другие люди. В итоге к министерству пришли тысячи человек.

«Возле Минобороны колонну тепло встретили тысячи митингующих. „Ни земли, ни воды убийцам народов“, „Дайте деньги на здравоохранение и образование, а не на штаб-квартиру НАТО“ - вот некоторые из лозунгов», - заявили на сайте.

Ранее марш женщин прошел в центре Тбилиси. Мероприятие начали в качестве протеста против закона об иностранных агентах. Толпа собралась на площади Республики, а потом направилась в сторону парламента на проспекте Руставели.

США Протесты Греция НАТО
22 апреля 2024, 02:07
Протестующие в Армении заблокировали участок дороги на границе с Азербайджаном
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В Армении начались протесты против передачи ряда приграничных сел Азербайджану. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Участники акции в Тавушской области республики заблокировали участок автотрассы между селами Воскепар и Киранц.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.

Власти Азербайджана вернули на родину всех армянских военнослужащих, которых задержали ранее. Исключение составили те, кого заподозрили в совершении тяжких преступлений, в том числе пытках и убийствах, терроризме, военных преступлениях.

Армения Дороги Азербайджан

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