Истребитель коалиции США ликвидировал пусковую установку в Сирии

«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», - рассказали в агентстве.

Ранее Министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль атаковал позиции ПВО на юге ближневосточного государства. В ведомстве зафиксировали материальный ущерб, однако какой именно - не рассказали.

Также 16 апреля замглавы иранского МИДа Али Багери Кани заявил, что Иран ответит на любую новую атаку Израиля. Он отметил, что военные еврейского государства за секунды ощутят последствия своих ударов.