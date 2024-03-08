Истребитель F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия

«Объединенный ударный истребитель F-35A сертифицирован для перевозки термоядерной гравитационной бомбы B61-12», - написали авторы материала.

Теперь истребитель-невидимка стал самолетом «двойного назначения», потому что может нести как обычное, так и ядерное оружие. Как отметил Гомере, F-35A прошел ядерную сертификацию раньше запланированного срока.

«Это первый самолет пятого поколения, способный нести ядерное оружие», - сказал собеседник издания.

Ранее США заподозрили в использовании F-35 для ведения разведки в зоне спецоперации. Как сообщил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен, истребитель мог собирать данные о российских системах ПВО и передавать их странам НАТО.