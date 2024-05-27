Истребитель ЦАХАЛ ликвидировал главу штаба ХАМАС на Западном берегу Иордана

«Ранее этим вечером авиация Израиля <…> ликвидировала террориста Ясина Рабию, командующего ХАМАС в Иудее и Самарии», - указали военные.

В ЦАХАЛ добавили, что после получения точных разведданных авиация ударила по району Таль-ас-Султан на северо-западе Рафаха. В результате атаки также погиб высокопоставленный представитель ХАМАС Халед Нагар, который руководил обстрелами в Иудее и Самарии и переводил деньги для террористической деятельности палестинского движения в секторе Газа. Он совершил несколько терактов в период с 2001 по 2003 год, в результате чего погибли мирные жители, указали в пресс-службе.

Ранее в ХАМАС сообщили, что боевики выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. Палестинское движение уточнило, что атаковало территорию Израиля «большим количеством снарядов.