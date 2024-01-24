«Исторический шанс упущен». Турцию упрекнули за одобрение вступления Швеции в НАТО

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Он отметил, что об окончательном решении Турции «остается сожалеть».

«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», - посетовал Косачев.

Вице-спикер Совфеда назвал Североатлантический альянс «главным источником нестабильности в мире» и «генератором новых вызовов и угроз» и добавил, что для Турции ратификация членства Швеции в объединении была вопросом внутренней политики.

О решении турецкого парламента , рожденного в ходе дебатов, стало известно 23 января. Теперь в течение нескольких дней заявку должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Чтобы Швеция вступила в НАТО, заявку должна также одобрить Венгрия.