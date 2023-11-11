Источником взрыва в центре для мигрантов в Италии назвали газовый баллон

Взрыв частично разрушил здание центра размещения для просителей убежища в итальянском городе Витербо. Как сообщила газета La Stampa , по последним данным, помощь понадобилась более 30 людям, получившим ранения. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

Детонация произошла около 01:00 (03:00 по московскому времени). В этот момент в помещении находились более 30 человек, в том числе несовершеннолетние. По данным журналистов, все они прибыли не из стран Евросоюза.

Пострадавших распределили по больницам города, часть раненых отправили в Рим для оказания серьезной медицинской помощи.

Предварительной причиной следователи назвали утечку газа. Но эту версию отверг управляющий директор центра. По его словам, еще при строительстве здания все исходили из того, что нагрев воды и плиты для готовки станет электрическим.

«Я знаю, что в саду нашли газовый баллон, которого в доме быть не могло», - заявил директор, комментируя происшествие.

Власти муниципалитета сразу после взрыва объявили режим чрезвычайной ситуации. Но его отменили после разбора завалов. Тел погибших там не нашли. Операционный центр по управлению чрезвычайными ситуациями, а также мобильная группа криминалистов продолжили работы на месте взрыва.