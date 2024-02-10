«Истерику» после интервью Путина Карлсону раскритиковали в Словакии

«Истерика западных либералов по поводу этого интервью только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию - их мозги уже полностью затемнены собственной пропагандой», - написал он.

По словам политика, для достижения компромисса нужно принять российскую точку зрения и исключить ненависть к России и Белоруссии.

Как отмечал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, разговор президента России с журналистом из США вызвал истерику у западных средств массовой информации. Диалог продемонстрировал людям на Западе отличительную от НАТО риторику.

Более 150 миллионов человек посмотрело интервью Путина Карлсону в соцсети Х, оно набрало 860 тысяч отметок «мне нравится». На YouTube диалог главы РФ и публициста собрал 8,3 миллиона просмотров.