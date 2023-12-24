Истерика слабеющего гегемона. США предрекли экономический крах

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По его словам, американский доллар остался чуть ли не последним инструментом мирового влияния для Соединенных Штатов.

«В Вашингтоне его все чаще используют для политической борьбы. Осознав, что антироссийские санкции не стали эффективными, они в истерике угрожают отключать банки от своей системы за их нарушение», - написал политик.

Володин отметил, что такая агрессивная политика администрации США не добавит доверия к американской валюте.

«Россия переходит на расчеты в национальных валютах. Доля недружественных валют снизилась до 24%, хотя на начало 2022 года достигала 96%», - добавил он.

По мнению парламентария, остальные страны также продолжат отказываться от доллара как мировой валюты.

Ранее в Белом доме предупредили, что США начнут отключать иностранные банки от своей финансовой системы за помощь в обходе антироссийских санкций.