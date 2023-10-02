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«На Украине этот акт называли „историческим шагом“, и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент. <…> Но механизм ленд-лиза не использовали», - указывается в материале.

СМИ напомнило: предполагалось, что закон будет работать как ленд-лиз во времена Второй мировой, когда Соединенные Штаты поставляли в СССР военную помощь без предварительной оплаты. Однако США и так направлял на Украину вооружение без условий и получения оплаты, так что механизм просто не применялся.

Срок действия закона истек 30 сентября. Продлевать его не стали.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал крах украинского правительства в случае утраты боеспособности ВСУ в результате нажима со стороны российских войск.