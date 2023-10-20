Испытания США на ядерном полигоне приведут к гонке вооружений — СМИ
Проведение Америкой испытаний на ядерном полигоне в штате Невада в момент обострения отношений с Россией в атомной сфере могут привести к гонке вооружений, считает обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон. Так он прокомментировал проведение эксперимента после принятия Госдумой РФ закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
На полигоне в штате Невада произвели «подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру», сообщил Минэнерго 18 октября. Это произошло спустя несколько часов после того, как Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора, отметил обозреватель.
Такие действия американских властей могут «неверно истолковать» в Москве, что приведет к дальнейшей эскалации и новой гонке вооружений между ядерными державами, считает Тирон.