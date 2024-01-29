Испытания северокорейских крылатых ракет подводного базирования «Пульхвасар-3-31» прошли упешно

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Испытания прошли утром 28 января. Запуском новой разработанной стратегической крылатой ракеты подводного базирования руководил лично Ким Чен Ын, на мероприятии присутствовали секретари центрального комитета партии, главком Военно-морского флота и другие чиновники.

«Крылатые ракеты пролетели над [Японским морем] 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове. Испытательный запуск не оказал влияния на безопасность соседних стран и совершенно не связан с местной ситуацией», - сообщило агентство.

По информации журналистов, Ким Чен Ына устроили результаты испытаний. Он поручил ускорить усиление защиты морского суверенитета республики, последовательную военную модернизацию и оснащение флота.

Предыдущие пуски ракет с территории КНДР фиксировали 24 января. Их направили в сторону Желтого моря.