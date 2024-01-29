29 января 2024, 06:15

Испытания северокорейских крылатых ракет подводного базирования «Пульхвасар-3-31» прошли упешно

РИА «Новости»
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В Северной Корее провели успешные испытания стратегических крылатых ракет «Пульхвасар-3-31». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

Испытания прошли утром 28 января. Запуском новой разработанной стратегической крылатой ракеты подводного базирования руководил лично Ким Чен Ын, на мероприятии присутствовали секретари центрального комитета партии, главком Военно-морского флота и другие чиновники.

«Крылатые ракеты пролетели над [Японским морем] 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове. Испытательный запуск не оказал влияния на безопасность соседних стран и совершенно не связан с местной ситуацией», - сообщило агентство.

По информации журналистов, Ким Чен Ына устроили результаты испытаний. Он поручил ускорить усиление защиты морского суверенитета республики, последовательную военную модернизацию и оснащение флота.

Предыдущие пуски ракет с территории КНДР фиксировали 24 января. Их направили в сторону Желтого моря.

Ракеты КНДР Оружие
29 января 2024, 05:24
Американский сенатор потребовал начать войну в Иране после гибели солдат США
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Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал американского лидера Джо Байдена нанести удары по Ирану. Это связано с атакой по одной из военных баз США на Ближнем Востоке, передало РИА «Новости».

«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за убийство наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», - заявил он.

Ранее стало известно о гибели трех американских военных в ходе атаки беспилотника на военную базу Штатов в Иордании. Как отметил Байден, ответственность за нападение несут «лояльные Ирану» группировки. Президент США пообещал принять меры в связи с произошедшим.

До этого иранские вооруженные формирования атаковали с помощью дронов военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии. После этого США решили изменить принцип своего присутствия в Ираке.

США Военные Иран Атака Ирана на военные базы США
29 января 2024, 02:35
Немецкий телеканал назвал «громкими» имена новых российских ледоколов
РИА «Новости»
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Немецкий телеканал N-TV, освещая визит президента РФ Владимира Путина на верфь Балтийского завода, назвал «громкими» имена новых российских ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». В Германии отметили, что Россия имеет крупнейший ледокольный флот в мире.

«Россия, обладающая крупнейшим ледокольным флотом в мире, претендует на запасы полезных ископаемых в Арктике», - написали в материале.

Телеканал отметил, что у российского лидера есть «высокие цели» в Арктике, новые ледоколы укрепят возможности РФ в регионе.

«Ленинград» станет восьмым атомным ледоколом на Арктическом флоте, отметили в издании.

В пятницу, 26 января, Путин дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки состоялась на верфи «Балтийского завода».

Строительство атомного ледокола «Сталинград» начнется в 2025 году. Глава государства назвал российский ледокольный флот огромным конкурентным преимуществом в мире.

Немецкий телеканал N-TV , освещая визит президента РФ Владимира Путина на верфь Балтийского завода, назвал «громкими» имена новых российских ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». В Германии отметили, что Россия имеет крупнейший ледокольный флот в мире.

Германия Строительство Корабли Россия Арктика Заводы
29 января 2024, 00:50
МИД Польши раскритиковал ЕК за слова об Освенциме
РИА «Новости»
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Концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме недопустимо называть «польским». Глава МИД Польши Радослав Сикорский указал Еврокомиссии на ошибку в посте по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. Свое заявление министр опубликовал в соцсети Х.

«При написании о нацистском лагере смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией», - подчеркнул Сикорский.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в соцсети Х пост по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, в котором говорилось, что концлагерь находился в Польше. В надписи не было отсылки к контексту тогдашней ситуации. На видео перечислены фамилии и имена погибших в Освенциме людей.

Норвежский преподаватель раскритиковал вольную формулировку ЕК по поводу освобождения Освенцима. В посте фон дер Ляйен написала, что лагерь освободили «союзные войска», тогда как исторически важно указать, что это сделала именно Красная Армия.

Еврокомиссия Польша Урсула фон дер Ляйен Освенцим
28 января 2024, 23:53
Пентагон пообещал ответить на атаку на американских военных на Ближнем Востоке
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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США предпримут меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке, виновные в атаках на базы ответят за это. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих, и мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», - отметил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что трое американских военнослужащих погибли при атаке дрона на американскую военную базу на севере Иордании. Еще 25 человек получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за удар на «лояльные Ирану» группировки. Американская база, на которую совершили нападение, расположена в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком.

США Пентагон Военные Иран Атака Ирана на военные базы США Ближний Восток

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