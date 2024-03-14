«Испытала шок». Россиянка удивилась любви китайцев к российской колбасе

По ее словам, местные жители считают российские продукты эксклюзивными, поэтому стараются их приобрести и попробовать.

«Причем, не самая лучшая колбаса…и не самая редкая. Ладно бы я увидела необычную, например, из конины или оленины, то, возможно, не испытала такого шока, так как нашла объяснение», - призналась она.

Россиянка также рассказала, что китайцы считают и российский шоколад чуть ли не деликатесом. По ее словам, местного она не нашла, только конфеты и сладости наподобие мармелада, нуги, козинаков и фруктовой пастилы.

Несколько лет назад в Китае стало популярным российское мороженое «Коровка из Кореновки». Президент России Владимир Путин привозил его в подарок главе КНР Си Цзиньпину.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила, что колбасу лучше употреблять только по особому случаю, так как она не относится к диетическим продуктам и не полезна.