Испугались войны. США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании
Европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры, чтобы не допустить полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.
«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», - отметили авторы материала.
По данным источников FT, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк встретился с дипломатами в Саудовской Аравии.
Собеседники газеты обратили внимание, что переговоры проводили для того, чтобы предотвратить ответные действия Тегерана. Неназванный западный дипломат подчеркнул, что сейчас все оказывают давление на власти Ирана , чтобы те вели себя сдержанно по отношению к Израилю.