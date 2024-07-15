Используют шантаж. В Белоруссии рассказали, как Литва вербует граждан республики
Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы вербует белорусов, используя шантаж. Об этом заявил белорусский государственный телеканал ОНТ.
«Периодически со стороны литовских властей подается информация, что в Белоруссии вербуют, и даже захватывают литовских граждан. Но не приводятся никаких фактов», - сообщили в эфире телеканала.
На этом фоне рассказали про два случая, когда ДГБ Литвы завербовал белорусских граждан. В репортаже показали Александра Мирского, который когда-то был топ-менеджером в туристической отрасли и даже возглавлял Республиканский союз туристических организаций. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии за госизмену.
Он рассказал, как приехал в Литву в 2015 году. Там его «жестко приняли» сотрудники ДГБ, проводили в гостиницу, где забрали телефон и начали долгую беседу.
«На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией», - рассказал Мирский.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может атаковать Белоруссию. По его словам, киевский режим должен иметь возможность защитить себя.