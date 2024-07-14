Используемую против Трампа винтовку приобрели законно

По данным журналистов, оружие приобрели законно.

«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого», - отметили авторы статьи.

Покушение на политика произошло 13 июля в штате Пенсильвания во время митинга. Пуля задела ухо Трампа, но он остался жив. Политика спас от смерти резкий поворот головы , заявил военный эксперт и журналист Юрий Подоляка.

В результате покушения погиб один зритель , еще два человека пострадали. Снайперы ликвидировали стрелка. Перед митингом киллер записал обращение на видео , где рассказал о своей ненависти к бывшему американскому лидеру.