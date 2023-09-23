«Использование силы неприемлемо». Блинкен раскритиковал военную операцию в Карабахе

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«В соответствии с общей позицией США использование силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем, но, что еще важнее, тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти справедливое и достойное мирное решение в регионе», - заявил Блинкен.

Соединенные Штаты и Евросоюз намерены поспособствовать мирному урегулированию ситуации и улучшению отношений между Арменией и Азербайджаном, а также настаивают на продолжении консультаций на дипломатическом уровне, резюмировал госсекретарь США.

Ранее, 21 сентября, в Карабахе зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня. По каждому из фактов идет разбирательство миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной.