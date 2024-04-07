Использование ракет «Циркон» для удара по Киеву назвали сигналом для Запада

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«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», - написал обозреватель издания.

Применение «Цирконов» назвали стратегическим ходом, чтобы показать способность этого оружия противостоять самым современным системам ПВО, в том числе американским ЗРК Patriot, отметил автор. Гиперзвуковые ракеты стали новым элементом сдерживания Запада, считает журналист. Россия таким образом повышает наступательный потенциал и усиливает давление на Киев.

В марте российские войска нанесли серию ракетных ударов по объекту командования СБУ в Киеве. Ударами гиперзвуковых ракет «Циркон» в районе аэропорта Жуляны уничтожили позиционный район ЗРК Patriot.