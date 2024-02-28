Использование прибыли от активов России для помощи ВСУ обсудят в ЕК

«Не следует преувеличивать риски конфликта, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов», - подчеркнула европейский политик.

Фон дел Ляйен также обратила внимание на необходимость разработок оружия нового поколения. Она призвала укрепить оборонно-промышленный потенциал стран Европы в ближайшие пять лет.

В Минфине заявили, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст прецедент. Это негативно отразится на странах, которые решатся на подобный шаг. В Центробанке пообещали, что в случае конфискации смогут принять адекватные меры.