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Решение принял суд Кишинева по иску сразу трех ведомств страны - Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности.

За использование флага на территории республики обычным гражданам и юридическим лицам пригрозили исправительными работами на срок до 60 часов и штрафами в национальной валюте, суммы которых эквивалентны 250–1700 долларам.

В материале на сайте телеканала заявили, что вердикт вынесли из-за того, что этот триколор «продвигают Кремль и Владимир Путин в качестве символа Новороссии».

Ранее Белый дом принял решение запретить вывешивать над посольствами США радужные ЛГБТ*-флаги, а также знамя Конфедерации и флаг сторонников экс-президента страны Дональда Трампа с лозунгом «Снова сделаем Америку великой».

* Запрещенное в России экстремистское движение.