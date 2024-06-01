«Использовал свое положение». Экс-командующего ВМС США Берка поймали на взятках

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Берк использовал свое положение для заключения контракта с неназванной компанией в обмен на будущую работу в ней.

С 2020 по 2022 год он «курировал военно-морские операции в Европе, России и большей части Африки». Под его началом работали тысячи тысячами гражданских и военно-морских сотрудников, указали в ведомстве.

«Стоимость [сделки] оценивается „трехзначными миллионами“», - отметили в Минюсте США.

В мае 2023 года Палата представителей Конгресса США сделала запрос ФБР по поводу возможного участия американского президента Джо Байдена в коррупционной сделке. Речь идет о том времени, когда нынешний глава Белого дома занимал пост вице-президента.