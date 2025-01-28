Исполняющий обязанности президента Абхазии написал открытое письмо Путину
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Обращение лидера республики опубликовали на его официальном сайте.
Бганба попросил Путина не допустить негативных процессов, способных помешать дружбе России и Абхазии. Он выразил обеспокоенность неким «политическим дискурсом», что в республике появились есть силы, стремящиеся подорвать отношения с Россией.
«На предстоящих выборах все кандидаты на пост главы Абхазии единодушно выражают поддержку укреплению и развитию братских отношений с Российской Федерацией. Они осознают, что сотрудничество и дружба с Россией - ключевой фактор безопасности и стабильности страны», - отметил Бганба.
Он подчеркнул, что народ Абхазии остается верным партнером и союзником России в «противостоянии коллективному Западу». Также Бганба напомнил, что абхазы поддерживают задачи и цели спецоперации на Украине.
Ранее Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году.