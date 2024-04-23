Испанский капрал погиб на учениях НАТО

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», - заявила пресс-служба.

Мужчина входил в группу регулярных войск Сеуты и погиб во время тактических учений с боевой стрельбой. Соболезнования близким офицера выразили председатель правительства Испании Педро Санчес и командование сухопутных войск Польши.

Имя покойного не назвали, указав только инициалы - B. G. P. A. Сайт RTVE сообщил, что офицер родом из Эквадора, ему 43 года. Мужчина заступил на службу в 2004 году. У капрала остались две дочери.

Международные учения Saber Strike проводили ежегодно. В 2018 году конвой военных НАТО по пути к месту маневров столкнулся с гражданской машиной Volkswagen Passat. Пострадали мужчина и пятилетний ребенок.