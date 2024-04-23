23 апреля 2024, 08:36

Испанский капрал погиб на учениях НАТО

Unsplash
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На полигоне Бемово-Писке в результате несчастного случая погиб испанский капрал. Он участвовал в ежегодных учениях НАТО Saber Strike, сообщило Минобороны Польши на своей странице в соцсети X.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», - заявила пресс-служба.

Мужчина входил в группу регулярных войск Сеуты и погиб во время тактических учений с боевой стрельбой. Соболезнования близким офицера выразили председатель правительства Испании Педро Санчес и командование сухопутных войск Польши.

Имя покойного не назвали, указав только инициалы - B. G. P. A. Сайт RTVE сообщил, что офицер родом из Эквадора, ему 43 года. Мужчина заступил на службу в 2004 году. У капрала остались две дочери.

Международные учения Saber Strike проводили ежегодно. В 2018 году конвой военных НАТО по пути к месту маневров столкнулся с гражданской машиной Volkswagen Passat. Пострадали мужчина и пятилетний ребенок.

Военные учения Военные Испания Польша Армия
23 апреля 2024, 09:06
«Просто раздавлена». Матвиенко назвала Европу полным вассалом США
РИА «Новости»
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Если раньше страны Европы зависели от США только в военном отношении, то теперь стали их полными вассалами. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об этом в интервью генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», - сказала она.

Валентина Матвиенко заявила, что цель США - снизить конкурентоспособность Европы еще сильнее. По ее словам, Штаты стремились «додушить» союзников.

Россия даст жесткий и адекватный ответ на изъятие своих зарубежных активов, предупредила спикер Совфеда. Она сообщила, что законопроект уже разработали. По словам Валентины Матвиенко, конфискация станет беспрецедентным и разрушительным шагом для мировой экономики.

Спикер Совфеда прокомментировала гибель военкора Семена Еремина в зоне СВО. Она назвала произошедшее целенаправленным подлым убийством.

«Известия» сообщили, что он умер 19 апреля.

США Международные отношения Европа Запад Евросоюз
23 апреля 2024, 09:01
Последствия изъятия активов России раскрыли в Совфеде
РИА «Новости»
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Совет Федерации готов незамедлительно приступить к рассмотрению ответных мир в случае изъятия заблокированных активов на Западе в пользу киевского режима. Об этом в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

«Совфед готов незамедлительно рассмотреть ответные меры на изъятие заблокированных активов Росси в пользу Украины», - подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что в этом случае Европа сама понесет серьезные убытки.

«В случае конфискации замороженных активов России европейцы потеряют больше, чем мы. Поэтому в Европе этого боятся. Они понимают, что так делать нельзя, это разрушает мировую экономику. Это нелегитимный и незаконный шаг», - добавила сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал обычной кражей закон в США о конфискации активов России в пользу Украины.

США Совет Федерации РФ Европа Россия Валентина Матвиенко
23 апреля 2024, 07:48
Китай призвал США прекратить вооружение Тайваня
РИА «Новости»
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Китайские власти призвали США не вооружать Тайвань, а поддержать мирное воссоединение. Об этом заявили Центральному телевидению Китая в департаменте стран Северной Америки и Океании МИД КНР.

В ведомстве подчеркнули, что угрозой миру в Тайваньском проливе являются действия сепаратистов, а также внешняя поддержка.

«Китай не намерен мириться с таким положением вещей и выступает против действий США по тайваньскому вопросу», - говорится в заявлении.

Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и не отправлять Тайваню оружие. Кроме того, считают в МИД, США не должны вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Ранее представитель военного командования США заявил, что Китай готовит сильную армию. Обе страны включились в технологическую гонку.

США Китай Тайвань
23 апреля 2024, 07:31
Пушков указал на необычную деталь в протестах в США
РИА «Новости»
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Протесты с США против операции Израиля в секторе Газа достигли невиданных масштабов, для страны это качественно новое явление. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

После начала палестино-израильского конфликта в США регулярно проходят акции против операции Израиля в секторе Газа и выделения американской помощи еврейскому государству. В течение последней недели протесты развернулись в Йельском и Колумбийском университетах.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в США еще не было. Для страны это качественно новое явление», - сообщил политик.

Ранее поддерживающие Палестину протестующие против израильских обстрелов сектора Газа перекрыли дорогу к аэропорту О’Хара в Чикаго и мешали автомобилям проехать. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали некоторых из людей.

США Израиль Протесты

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