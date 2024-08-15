15 августа 2024, 00:38

Испанский граф и тесть Антонио Бандераса. Поляк обещал женщинам вылечить рак с помощью оргазма

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В Польше завершился судебный процесс над 62-летним Здзлиславом М., выдававшем себя за испанского аристократа и тестя Антонио Бандераса. Его обвинили в серии мошенничеств и приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы, сообщило издание TVN24.

Мужчина работал сварщиком, но выдавал себя за испанского графа, тестя голливудского актера Антонио Бандераса, а также владельца клиники под Женевой. Кроме того, аферист утверждал, что способен вылечить рак с помощью оргазма. Поляк обещал женщинам исцеление, предлагая свои «услуги» за 1300 злотых (около 30 тысяч рублей).

Со своими будущими жертвами он знакомился в аэропортах и на вокзалах, показывал им фотографии, где он позировал на фоне частных самолетов, яхт и элитных магазинов.

Доверчивые женщины переводили ему якобы недостающие деньги на покупку авиабилетов или срочные медицинские процедуры. Аферист в ответ приглашал их в свое испанское поместье, которого у него не было. Лжеграфа задержали в Варшаве после того, как он обманул двух новых знакомых на сумму около 20 тысяч злотых.

Поляк уже имеет судимость. Несколько лет назад его осудили за «лечение» онкологических больных сексом.

Ранее в Екатеринбурге под суд попали два альфонса , которые последние несколько лет обманули 17 девушек, получив за их счет от 60 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Суд Мошенничество Женщины Польша Онкология
15 августа 2024, 00:20
«Стану блогером». Байден пошутил о планах на пенсию
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в шутку предположил что может стать блогером, когда уйдет из политики. Его слова привело РИА «Новости».

«В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу новую работу», - сказал он на встрече с блогерами.

Президент США ранее отказался участвовать в борьбе за пост. Его полномочия истекут, когда присягу примет новый американский лидер. Это произойдет 20 января 2025 года.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп во время разговора с американским бизнесменом Илоном Маском указал на плохой самочувствие нынешнего главы государства.

По его словам, сейчас Байден близок к стадии овоща. Такие выводы Трамп сделал после просмотра фотографий главы Белого дома с отдыха на пляже.

Пенсия США Белый дом в США Блогеры Дональд Трамп Джо Байден
15 августа 2024, 00:06
В США указали на неспособность Харрис иметь дело с Путиным
РИА «Новости»
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Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства вряд ли сможет иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс. Его процитировал RT.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или председателю КНР Си Цзиньпину?» -спросил Вэнс.

По его словам, Харрис боится отвечать перед американским народом, поэтому ей нельзя доверить находиться в зале с мировыми лидерами и представлять Соединенные Штаты.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп ранее заявил в интервью Илону Маску, что в период пребывания у власти поддерживал с Путиным хорошие отношения.

Также Трамп рассказал, что Джо Байдену пришлось выйти из президентской гонки из-за внутрипартийного переворота. Кроме того, он назвал Харрис еще более некомпетентной в делах государства.

США Дональд Трамп Владимир Путин Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
14 августа 2024, 18:37
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Телеканал «360»
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Владелец Tesla и социальной сети X Илон Маск остался лидером рейтинга самых богатых людей мира с состоянием в 235 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На втором месте оказался основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценили в 193 миллиарда в американской валюте. Тройку самых богатых людей мира замкнул владелец корпорации Meta* Марк Цукерберг с состоянием в 188 миллиардов долларов.

Таким образом, первая тройка состоит из американцев. Раньше в топ-3 входил владелец LVMH француз Бернар Арно, но его состояние сократилось до 184 миллиардов долларов.

Bloomberg публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В список включают сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Ранее Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Рейтинги Илон Маск
14 августа 2024, 12:56
Журналисты оценили шансы США в ядерной войне с Россией, КНДР и Китаем
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США не смогут выстоять в случае ядерной войны с Россией, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщило издание The Economist.

«Судя по поразительным заявлениям со стороны ряда высокопоставленных чиновников, США смогут противостоять ядерным ударам совсем недолго», - отметили журналисты.

Авторы статьи описали такой сценарий, как «кошмарный» для США. Они отметили, что администрация Байдена на фоне этих опасений начала готовиться к расширению развернутых ядерных сил Америки. Очередной этап может стартовать в 2026 году, после окончания действия договора СНВ-III между США и Россией.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее допустил, что США применят ядерное оружие на фоне критической ситуации на Украине. По его словам, у Штатов будет стоять выбор между сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности и унизительным поражением.

Ядерное оружие США Россия КНДР Китай

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