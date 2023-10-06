Испанские бизнесмены высказали недовольство антироссийскими санкциями

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«В личных беседах многие предприниматели, фермеры, простые граждане признают, что введенные ЕС санкции ударили по национальным интересам Испании», - заявил он.

По словам дипломата, ограничения лишили Испанию одного из главных рынков сбыта своих продуктов и притока туристов из России. Также увеличилось количество граждан, желающих больше узнать о причинах начала спецоперации. Люди устали от западной пропаганды и хотят разобраться глубже.

«Интерес к нашей стране колоссальный. Сейчас он еще больше, чем раньше. А вот возможностей для его реализации в разы меньше», - сказал дипломат.

По его словам, правительство страны рекомендует гражданам воздерживаться от поездок в Россию. Между государствами прекратили прямое авиасообщение и ввели банковские ограничения.

Ранее финский турист Юха Перттула, посетивший Россию, заявил об отсутствии изменений после введения санкций против РФ. Он рассказал, что на полках магазинов можно найти «что угодно», западные бренды стали «русифицироваться».

Испанские предприниматели недовольны из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил газете « Известия» российский посол в Испании Юрий Клименко.