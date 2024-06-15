Испания возобновила импорт железа и стали из России

Королевство прекратило закупать у России эти металлы в декабре 2023 года. Но в апреле поставки возобновились, и к середине весны уже завезли 21,3 тысячи тонн железа и стали.

Более того, Испания нарастила закупки алюминия и титана. Испания также увеличила экспорт газа в 1,7 раза - до 196 миллионов евро, и заняла второе место по объему закупок у России в марте.

Ранее стало известно, что общие потери европейских государств из-за антироссийских санкций составили 1,5 миллиона долларов. Страны оказались в сложных условиях с энергоносителями, причем такую ситуацию они создали сами.

Испания возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировав данных европейской статслужбы.