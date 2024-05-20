Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене испанского премьера
Испания отозвала своего посла в Аргентине после заявлений аргентинского президента Хавьера Милея о «коррумпированности» жены испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, видео с его речью опубликовали в соцсети X.
«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок», - сказал Альбарес.
Он отметил, что слова Милея нарушили обычаи дипломатии и элементарные правила сосуществования между государствами.
Ранее стало известно, что Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал жену Санчеса Бегунью Гомес «коррумпированной». Кроме того, он заявил, что социализм ведет к бедности.
До этого министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал Хавьера Милея «очень плохим человеком» и обвинил в употреблении неопределенных веществ. Правительство Аргентины назвало его слова «клеветническими и оскорбительными».