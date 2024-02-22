Испания допустила «причастность» России к смерти Кузьминова

Спецслужбы Испании считают, что Россия якобы причастна к убийству в Аликанте летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, испанская сторона не сомневается, что за смертью пилота стоит Россия, но не может определить, какая из спецслужб к этому причастна. Само преступление могли совершить наемники. Посольство РФ в Мадриде вряд ли причастно к операции, написали журналисты.

По данным СМИ, угнавшего российский вертолет пилота убили прямо у здания отдела полиции. Киллеры-профессионалы выстрелили в него шесть раз и переехали тело машиной. Власти пока не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

Сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что перед смертью Кузьминов пригласил в Испанию бывшую возлюбленную. Мужчина провел на новом месте всего несколько дней.