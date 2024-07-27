Испанцы помогли российскому кораблю «Штандарт»

«На борту 15 человек из семи стран. У нас всегда международный экипаж», - рассказал капитан фрегата Владимир Мартусь.

Корабль встал на якорь в бухте возле испанского острова. Местные жители на рыбацких лодках-платформах привозят воду экипажу. Также матросы на шлюпках добираются к берегу, чтобы пополнить запасы провизии.

«Штандарт» остановился у испанских берегов, потому что его не пустили в порт страны из-за европейских санкций. Корабль должен был участвовать в международных парусных фестивалях. Матрусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз для отмены санкций.

«Штандарт» - историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999 году.

Ранее председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани рассказал, что Франция не смогла разрешить кораблю пополнить запасы в порту из-за усиления влияния ЕС. По его словам, власти пошли на поводу у объединения, а это - проявление слабости.