27 июля 2024, 19:41

Испанцы помогли российскому кораблю «Штандарт»

РИА «Новости»
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Питание для команды российского фрегата «Штандарт», который власти Испании не пустили в порт из-за санкций, помогают обеспечить жители небольшого городка на острове Иль Аруса. Об этом сообщили «Известия».

«На борту 15 человек из семи стран. У нас всегда международный экипаж», - рассказал капитан фрегата Владимир Мартусь.

Корабль встал на якорь в бухте возле испанского острова. Местные жители на рыбацких лодках-платформах привозят воду экипажу. Также матросы на шлюпках добираются к берегу, чтобы пополнить запасы провизии.

«Штандарт» остановился у испанских берегов, потому что его не пустили в порт страны из-за европейских санкций. Корабль должен был участвовать в международных парусных фестивалях. Матрусь намерен обращаться напрямую в Евросоюз для отмены санкций.

«Штандарт» - историческая реплика военного корабля Петра Первого 1703 года, построенная в Санкт-Петербурге в 1999 году.

Ранее председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани рассказал, что Франция не смогла разрешить кораблю пополнить запасы в порту из-за усиления влияния ЕС. По его словам, власти пошли на поводу у объединения, а это - проявление слабости.

Санкт-Петербург Питание Военные Корабли Санкции Испания Фестивали
27 июля 2024, 16:11
Орбан признал растущую поддержку России в мире
РИА «Новости»
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Все больше стран поддерживают Россию, несмотря на санкции Запада. Об этом во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляцию провел телеканал М1.

Он подчеркнул, что государства Запада заняли антироссийскую позицию и призвали весь мир поступить также. Несмотря на их усилия, другие страны стали все чаще одобрять российскую позицию, сообщил сайт kp.ru.

Орбан добавил, что РФ, несмотря на мнения в Евросоюзе и США, считают партнером такие государства как Индия, Турция, Иран, Китай и страны мусульманского мира.

Ранее венгерский премьер высказал свое мнение о влиянии экономических ограничений на российскую экономику. По его словам, Россия проявила большую гибкость, а также укрепила IT и банковский сектор, благодаря чему финансовая система выдержала давление Запада.

Венгрия Россия Запад Виктор Орбан
27 июля 2024, 14:58
«Никакой открытости». Южная Корея настояла на встрече с Лавровым без прессы
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель выступил против присутствия журналистов на вступительной части встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.

«В Южной Корее Штаты тоже демократию построили по своему образцу, а соответственно - никакой открытости», - написала Захарова.

Дипломат подчеркнула: Южная Корея загнала себя в тупик американского вассальства.

Лавров прибыл в Лаос 25 июля для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. У Лаврова запланировано большое количество двусторонних встреч. Визит министра продлится до 27 июля.

Ранее министра иностранных дел России пытались прервать на заседании СБ ООН. Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта , отмечала Захарова. Лавров поставил на место постпреда США при ООН.

Сергей Лавров Мария Захарова Россия Южная Корея
27 июля 2024, 11:52
«Вызывает тревогу». В Таджикистане обеспокоились уровнем русского языка у школьников
РИА «Новости»
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Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют даже базовым русским языком. Об этом сообщил глава Минобразования Рахим Саидзода, чьи слова привело РИА «Новости».

«Это вызывает тревогу», - подчеркнул министр.

Уроки русского языка в Таджикистане начинаются со второго класса. Чтобы улучшить ситуацию с изучением предмета, следует изменить методику преподавания и сделать упор на интерактивное общение и игровое начало, считает Саидзода.

Минобразования создало специальную программу по изучению русского языка и организовало семинары для педагогов. Для мотивации школьников подготовили новые учебники, сообщил сайт kp.ru.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее призвал мигрантов, планирующих переезд в Россию, заранее позаботиться об обучении ребенка русскому языку.

Русский язык Школьники Таджикистан
27 июля 2024, 11:39
Западу напомнили о конце его доминирования и обрубании «щупалец» в Азии
Global Look Press
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Мировой порядок, в котором доминирует Запад, в Азии уже начал рушиться. Об этом заявил научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, его процитировало издание Global Times.

Он отметил, что азиатские страны теперь решают поставленные задачи сами, без Запада.

«Появилась тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран с целью доминирования в региональных процессах», - указал Цуй Хэн.

Эксперт напомнил, что региональную архитектуру поддерживают Россия и Китай. По его мнению, в центре этой системы лежит АСЕАН, который не дает Североатлантическому альянсу «распространять щупальца» в Азии.

За день до этого министр иностранных дел КНР Ван И рассказал, что Россия, Китай и Лаос укрепляют стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействуют его развитию. Он добавил, что азиатские страны сближаются друг с другом на фоне различных рисков и вызовов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что власти США пытаются «оказать стабилизирующее воздействие» на АТР. Они выразили готовность наладить с этими странами более тесное сотрудничество.

Россия Запад НАТО Китай Азия

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