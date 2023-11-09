«Исламский джихад» объявил о готовности отпустить двух израильтян из заложников
Группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), входящая в боевое крыло палестинского движения «Исламский джихад»*, заявила о готовности освободить двух заложников из гуманитарных соображений. Граждане Израиля, которых боевики удерживают на территории сектора Газа, нуждаются в помощи врачей, сообщил представитель «Сарая аль-Кудс» Абу Хамза. Его процитировал ТАСС.
«Мы заявляем о своей готовности освободить находящихся в плену женщину и мальчика <…>, мы не можем оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств», - указал представитель группировки.
Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о двух россиянках, находящихся в плену у палестинских боевиков. Он объяснил, что продолжающиеся бомбардировки со стороны Армии обороны Израиля не позволяют отпустить женщин.
Позже представитель Белого дома Джон Кирби указал, что ЦАХАЛ ввел ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в зоне операции в Газе.
*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.