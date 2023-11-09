«Исламский джихад» объявил о готовности отпустить двух израильтян из заложников

Читайте нас в:

«Мы заявляем о своей готовности освободить находящихся в плену женщину и мальчика <…>, мы не можем оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств», - указал представитель группировки.

Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о двух россиянках, находящихся в плену у палестинских боевиков. Он объяснил, что продолжающиеся бомбардировки со стороны Армии обороны Израиля не позволяют отпустить женщин.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби указал, что ЦАХАЛ ввел ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в зоне операции в Газе.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.