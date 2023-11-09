09 ноября 2023, 20:02

«Исламский джихад» объявил о готовности отпустить двух израильтян из заложников

РИА «Новости»
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Группировка «Сарая аль-Кудс» («Роты Иерусалима»), входящая в боевое крыло палестинского движения «Исламский джихад»*, заявила о готовности освободить двух заложников из гуманитарных соображений. Граждане Израиля, которых боевики удерживают на территории сектора Газа, нуждаются в помощи врачей, сообщил представитель «Сарая аль-Кудс» Абу Хамза. Его процитировал ТАСС.

«Мы заявляем о своей готовности освободить находящихся в плену женщину и мальчика <…>, мы не можем оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств», - указал представитель группировки.

Ранее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о двух россиянках, находящихся в плену у палестинских боевиков. Он объяснил, что продолжающиеся бомбардировки со стороны Армии обороны Израиля не позволяют отпустить женщин.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби указал, что ЦАХАЛ ввел ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в зоне операции в Газе.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 ноября 2023, 20:09
«Оговорочка по Фрейду». Лавров оценил слова Макрона об отказе Казахстана быть вассалом
РИА «Новости»
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Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отказе Казахстана «быть вассалом» каких-либо держав напоминают оговорку по Фрейду, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Своим мнением относительно высказываний французского лидера министр поделился в беседе с «Известиями».

«Западная элита, когда обращает свои взоры на наших союзников, ближайших друзей, соседей, тоже хочет набиваться к ним в друзья», - отметил Лавров.

При этом, по его словам, всегда есть «обязательная добавочка» о том, что с Россией ее ближайшие соседи должны сворачивать отношения, потому что страна под санкциями , и это проигрышная ставка.

«Макрон, <…> выступая на пресс-конференции, сказал: „Мы убеждены, что Казахстан не будет ничьим вассалом“. Но это такая по Фрейду оговорочка», - добавил глава российского МИД.

Западные страны, по мнению Лаврова, всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, игнорируя интересы второй стороны и принцип взаимной выгоды.

«Это чисто колониальный, неоколониальный менталитет», - заключил он.

Сергей Лавров Эммануэль Макрон Россия Запад Франция
09 ноября 2023, 19:42
Израиль введет гуманитарные паузы на севере Газы
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Израиль взял на себя обязательство ежедневно вводить четырехчасовые гуманитарные паузы в зоне операции в секторе Газа. Эта практика должна начаться сегодня, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«В соответствии с нашим пониманием Израиль будет ежедневно обеспечивать четырехчасовые паузы в северных районах Газы, объявление о них будут делать за три часа», - сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, власти США рассчитывают, что израильская армия выполнит обязательство в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами. Данная мера направлена на то, чтобы мирные жители могли эвакуироваться из мест боевых действий.

Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над северной частью сектора Газа.

По данным ЦАХАЛ, более 50 тысяч жителей эвакуировались на юг анклава, где есть еда, вода и лекарства. Армия Израиля прорвалась центральные районы Газы. Военным поручили уничтожить боевиков ХАМАС и освободить заложников.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 18:13
Число погибших в секторе Газа превысило 10,8 тысячи человек
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Число погибших в секторе Газа в результате эскалации израильско-палестинского конфликта с 7 октября достигло 10 812 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.

Согласно информации ведомства, среди жертв как минимум 4,4 тысячи детей.

Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября совершили беспрецедентную ракетную атаку на приграничные израильские города. Они открывали огонь как по гражданским, так и по военным, а также захватили свыше 200 заложников.

В ответ власти Израиля объявили о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа. Уже более месяца военнослужащие ЦАХАЛ наносят удары по анклаву.

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что представители движения 7 октября получили приказ не совершать нападений на пожилых людей, женщин и детей, однако затем ситуация стала неконтролируемой.

Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 17:40
Вице-премьер Украины заявила об отсутствии русскоязычного меньшинства в стране
Википедия
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На Украине не осталось русскоязычного меньшинства. А Евросоюз не будет требовать от республики соблюдения его прав во время переговоров об интеграции государства в сообщество. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Ее процитировала «Украинская правда».

«На Украине нет русскоязычного меньшинства - его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное», - указала Стефанишина.

По ее словам, в республике есть украинцы, часть которых использует русский язык. Сама вице-премьер пояснила, что является одесситкой и говорит сразу на двух языках без решений Венецианской комиссии.

Стефанишина отметила, что ЕС полностью разделяет такой подход на всей территории Украины.

«Я рада, что Еврокомиссия это понимает», - сказала она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной об их интеграции в сообщество. Однако республика должна выполнить определенные условия, в том числе улучшить ситуацию с правами языковых меньшинств.

Россия Евросоюз Украина

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