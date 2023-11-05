«Исламский джихад» назвал условие для освобождения заложников

«Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие», - процитировало издание радикалов.

Как передавало издание, ранее вооруженное крыло палестинской боевой группировки ХАМАС заявило в субботу, что более 60 заложников пропали без вести из-за израильских авиаударов по сектору Газа. Около 50 пленников, удерживаемых группировкой, убили.

По словам официальных лиц, более 240 израильских и иностранных заложников были похищены ХАМАС во время нападения 7 октября, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложения о перемирии до тех пор, пока группировка боевиков не освободит их всех.

В Газе продолжаются боевые действия, несмотря на призывы арабских стран к прекращению огня. Вооруженный конфликт длится практически месяц.

Ранее ЦАХАЛ нанес 2,5 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа. Израильская сторона выделила четыре часа на эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа, для людей пообещали открыть гуманитарный коридор.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.