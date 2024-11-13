Исламские радикалы опубликовали обращение захваченного в Газе россиянина

На камеру мужчина сообщил о своем тяжелом положении, отсутствии еды, воды и электричества. Он предупредил о том, что его жизнь будет в опасности из-за бомбардировок.

Он призвал израильтян добиваться от правительства заключения соглашения, которое остановит боевые действия и освободит заложников.

«При боестолкновениях и бомбардировках немало [заложников] было убито», - сообщил россиянин.

Мужчина также добавил, что с началом операции израильской армии в Ливане дело о заложниках в Газе может быть окончательно забыто.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Израиль добился своих целей операции против ХАМАС. По его словам, пришло время завершить проект.

* Признано в РФ террористической организацией