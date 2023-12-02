Исламисты пообещали напасть на принца Гарри в поддержку ХАМАС

«Судя по всему, исламисты преследуют цель совершить нападение на принца Гарри. Он символизирует [для них] ненавистный Запад и сторонников Израиля», - сказано в публикации.

Журналисты объяснили, что мотивом для нападения со стороны экстремистов может стать участие принца в военной операции в Афганистане. Он был авиационным наводчиком в этой стране с 2007 по 2008 года, также с 2012 по 2013-й герцог Сассекский служил на юге государства. Во время службы Гарри совершал вылеты против «Талибана»* и других исламистских движений.

В издании напомнили, что неделю назад на сайте «Аль-Каиды»** опубликовали призыв к нападению на королевскую семью Великобритании в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад»*** объявила о ракетном ударе по Иерусалиму. До этого Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день, но сделка сорвалась.

* «Талибан», «Аль-Каида»**, «Исламский джихад»*** - террористические организации, запрещенные в России.