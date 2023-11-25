Таким образом парламентарий отреагировал на заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Он сказал, что боевые действия могли завершиться весной 2022 года , но в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и призвал Украину «просто воевать».

«Неонацистский режим начал искать пути отхода, это очевидно. На переговорный путь вернуться еще не поздно, Россия неоднократно говорила, что готова к этому. Но теперь - только с учетом территориальных реалий», - сказал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что сам Арахамия признал очевидное: Украине приказали выйти из переговорного процесса, чтобы не допустить разрушения антироссийского проекта Запада.

«Тогда мирный договор уже подготовили, было нужно его лишь подписать. В знак доброй воли Россия отвела войска с Черниговского и Киевского направлений. Но кукловоды Украины совершили провокацию в Буче и заявили о готовности одержать победу на поле боя», - вспомнил депутат.

Также Арахамия заявил, что любые договоренности с Россией должны пройти через референдум. При этом он подчеркнул, что Запад не требовал от страны проведения выборов президента, поэтому в 2024 году выборной процедуры не будет.