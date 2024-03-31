31 марта 2024, 04:15

«Ищут повод». Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к большой войне

РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Об этом он сказал на встрече с однопартийцами. Видеозапись выступления политик разместил в Facebook*.

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения не претендует на эти села, как и на другие территории, выходящие за международно признанные границы страны.

Ранее Пашинян заявил, что война с Азербайджаном начнется в течение недели , если Армения не передаст соседней стране приграничные села. Об этом политик сказал на встрече с жителями этих сел, пообещав им дополнительные компенсации.

* Facebook - соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Facebook Армения Войны Азербайджан Никол Пашинян
31 марта 2024, 02:33
Смертельные игры. Индиец надул друга промышленным феном через зад
РИА «Новости»
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Житель индийского города Бангалор умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход электрический фен для транспортных средств и надул его. Об этом сообщило News18.

По данным полиции, 25 марта погибший по имени Йогиш пришел в сервисный центр велосипедов, где работал его приятель Мурали. После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном.

Мурали направил фен на лицо Йогеша, а потом «наполнил его прямую кишку горячим воздухом». Когда Йогиш упал без сознания, друг отвез его в больницу. Оказалось, что кишечник мужчины получил серьезные повреждения. Ему сделали срочную операцию.

Несмотря на все усилия врачей, индиец скончался в больнице 27 марта. Погибший работал агентом по доставке в Бангалоре.

Ранее россиянин в гостях в шутку подорвал гранату и убил приятеля.

Индия Больницы Мужчины
31 марта 2024, 01:45
Пожилой радикал планировал атаку на Нотр-Дам-де-Пари во Франции
Freepik
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Сотрудники спецслужб Франции задержали 62-летнего гражданина Египта, планировавшего устроить нападение на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом написала газета Le Journal du Dimanche.

Задержание провели еще 5 марта, но информация о этом обнародовали только сейчас. По данным издания, только за три недели в Франции арестовали пятерых связанных с ИГИЛ* экстремистов, планировавших не связанные друг с другом теракты. Среди них оказался 14-летний подросток, который собирался взорвать торговый центр в городе Лилль.

Сильный пожар произошел в Нотр-Дам-де-Пари в 2020 году. Огонь начал распространяться в соборе Парижской Богоматери с кровли, поэтому уцелело большое количество элементов интерьера.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Терроризм Франция
31 марта 2024, 01:04
«Бой с полицией». ИГИЛ озвучил собственную версию теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Филиал ИГИЛ* под названием «Вилаят Хорасан»* изложил собственную версию теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». С отчетом группировки ознакомилась Lenta.ru.

Радикалы отметили в отчете, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали вступить в бой с полицейскими, но поменяли свои планы из-за неполадок с оружием. Боевики перед терактом получили большое количество боеприпасов.

Согласно данным МЧС РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек, в числе которых 15 детей. Российские следователи уже установили личности 134 жертв.

Ранее в Ленобласти задержали сварщика , оставившего сомнительный комментарий со смайликами под одним из сообщений о трагедии в «Крокус Сити Холле».

*Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Боевики Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 00:51
Взрывы прозвучали в городе Староконстантинове Хмельницкой области
Unsplash
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Серия взрывов прогремела в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил RT со ссылкой на мониторинговые группы.

В настоящее время в регионе объявили воздушную тревогу.

В субботу взрывы прогремели в Харьковской области.

Согласно онлайн-карте, режим воздушной тревоги действовала в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

Российские военные с октября 2022 года начали наносить удары по объектам связи и оборонной промышленности на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Жилые дома во время атак находятся вне угрозы, отмечали в Минобороны РФ.

Взрывы

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