«Ищут повод». Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к большой войне

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения не претендует на эти села, как и на другие территории, выходящие за международно признанные границы страны.

Ранее Пашинян заявил, что война с Азербайджаном начнется в течение недели , если Армения не передаст соседней стране приграничные села. Об этом политик сказал на встрече с жителями этих сел, пообещав им дополнительные компенсации.

* Facebook - соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.