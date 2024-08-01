01 августа 2024, 11:27

Исчезновение Байдена насторожило Маска

Global Look Press
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Президент США Джо Байден давно не появлялся на публике. Интернет-пользователи заподозрили, что он мог умереть. Бизнесмен Илон Маск в соцсети X разделил их сомнения.

Миллиардер отреагировал на пост Натали Данелишен (Natalie F Danelishen), которую удивило, что политик исчез после выхода из предвыборной гонки.

«Байден жив? Я имею в виду, я знаю, что он выбыл из гонки, но он все еще президент. Где он?» - написала она.

Маск ответил на это эмодзи пожимающего плечами человека. Пост женщины набрал почти тысячу лайков и более 70 комментариев. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что жена президента Джилл Байден ездила на Олимпиаду в Париже без него, и предположили, что демократа намеренно спрятали до ноября.

После дебатов с республиканцем Дональдом Трампом и перенесенного COVID-19 Байден объявил, что не станет участвовать в выборах президента США. Он поддержал кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.

США Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
01 августа 2024, 12:15
«Я иду за тобой!» Илон Маск обратился к Мадуро
Global Look Press
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Американский бизнесмен Илон Маск сделал необычное заявление в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он опубликовал его на своей странице в соцсети X.

«Я иду за тобой, Мадуро! Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле!» - предупредил миллиардер.

Ранее Госдеп призвал мировое сообщество признать оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле. Они состоялись 28 июля.

По официальным данным, победу одержал действующий президент Мадуро, набравший более 50 процентов голосов. Однако оппозиция и ряд стран, в том числе девять латиноамериканских, не признали эти результаты , после чего в Каракасе начались акции протеста и беспорядки.

США Венесуэла Николас Мадуро Илон Маск
01 августа 2024, 08:57
Польша создала новую дивизию и начала военную операцию на границе с Белоруссией
Unsplash
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Из-за усиления нелегальной миграции Польша начала на границе с Белоруссией военную операцию «Безопасное Подлясье». Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил о ее запуске на встрече с военнослужащими, сообщил телеканал TVP Info.

Церемония запуска операции состоялась на базе в Каракулях под Белостоком, которая входит в Подляское военное оперативное соединение польской армии. Косиняк-Камыш объявил, что «Безопасное Подлясье» решили провести, чтобы помочь пограничной службе справиться с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Также министр сообщил о создании новой механизированной бригады для охраны границы. Ее снабдят современными танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты, гаубицами и пусковыми установками.

«Мы разместим ее [бригаду] здесь, в Белостоке, чтобы охрана границы была постоянной. <…> Чтобы сегодня жители Подлясья и восточной Польши чувствовали себя в безопасности постоянно», - подчеркнул он.

Подляское воеводство с административным центром в Белостоке расположено на северо-востоке страны, у границы с Белоруссией и Литвой. В июне министр иностранных дел страны Радослав Сикорский объявил о подготовке к закрытию всех погранпереходов.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Армия
01 августа 2024, 08:46
Испугались войны. США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании
РИА «Новости»
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Европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры, чтобы не допустить полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times.

«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», - отметили авторы материала.

По данным источников FT, замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора провел переговоры с чиновниками в Тегеране, а координатор совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк встретился с дипломатами в Саудовской Аравии.

Собеседники газеты обратили внимание, что переговоры проводили для того, чтобы предотвратить ответные действия Тегерана. Неназванный западный дипломат подчеркнул, что сейчас все оказывают давление на власти Ирана , чтобы те вели себя сдержанно по отношению к Израилю.

США Израиль Убийства Переговоры Евросоюз Иран Ближний Восток
01 августа 2024, 08:02
Гершковича могут вернуть в США в течение суток
РИА «Новости»
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Осужденного в России за шпионаж журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Об этом заявил в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер.

Говоря об обмене, Галлахер ссылался на данные корреспондента телеканала по нацбезопасности Джеффри Гриффин.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист WSJ собирал составляющие гостайну сведения о работе предприятия российского ВПК, действуя по заданию американской стороны.

В июле этого года суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Американец вины не признал.

О возможности крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне также сообщал словенский телеканал N1.

США Суд Россия

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