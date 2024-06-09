«Ищет свою любовь». Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма

Она подчеркнула, что французский лидер «бросается от одной страсти к другой». Дипломат напомнила о симпатиях Макрона к России, которые позже превратились в ярую ненависть.

«То он страстно любил Россию, то страстно полюбил киевский режим, то так же страстно ненавидит Россию. Это дешевый авторитет», - указала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Макрон делает скандальные заявления исключительно ради пиара.

«Мне кажется, он делает эти странные, противоречивые, вызывающие вопросы даже у НАТО заявления только с одной целью: постоянно быть в повестке», - констатировала дипломат.

Ранее французский президент пообещал отправить ВСУ пять истребителей Mirage 2000-5, а также обучить пилотов для них. Он отметил, что не считает подготовку украинских военных на территории Франции фактором эскалации.