«Ищет свою любовь». Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма
Президент Франции Эммануэль Макрон, как и героиня эротического фильма «Эммануэль», не может определиться с тем, кого по-настоящему любит. Об этом RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что французский лидер «бросается от одной страсти к другой». Дипломат напомнила о симпатиях Макрона к России, которые позже превратились в ярую ненависть.
«То он страстно любил Россию, то страстно полюбил киевский режим, то так же страстно ненавидит Россию. Это дешевый авторитет», - указала Захарова.
Представитель МИД добавила, что Макрон делает скандальные заявления исключительно ради пиара.
«Мне кажется, он делает эти странные, противоречивые, вызывающие вопросы даже у НАТО заявления только с одной целью: постоянно быть в повестке», - констатировала дипломат.
Ранее французский президент пообещал отправить ВСУ пять истребителей Mirage 2000-5, а также обучить пилотов для них. Он отметил, что не считает подготовку украинских военных на территории Франции фактором эскалации.