«Здание „Лахта Центр“ высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство», - восхитился Боуз.

До этого журналиста покорила красота и колорит русских деревень. По его словам, это просто идиллия. Боуз также поделился с подписчиками кадрами заснеженных домиков.

Также он посетил Москвы, фотографии и видеоматериалы из которой потом опубликовал, чтобы опровергнуть стереотипы , существующие на Западе, о проблемах в стране.

Ирландец недавно отправился в путешествие по России.

В конце 2024 года Боуз опубликовал пост, собрав в нем все заблуждения , которые западные элиты внушали населению. Журналист заявил, что политики обманывали людей практически во всех сферах. В частности, в неспособности Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США