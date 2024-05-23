Иранского президента Раиси похоронили в Мешхеде

По данным телеканала Al Jazeera , Эбрахим Раиси стал первым высокопоставленным политиком в стране, которого погребли в этом храмовом комплексе.

Похороны президента посетили около трех миллионов человек. Церемонию прощания проводили в нескольких городах страны, в том числе Тегеране, Тебризе и Куме.

Почтить память Эбрахима Раиси приехали представители 68 стран. Среди них - президент Туниса Каис Саид, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани, а также главы парламентов Ирака, России, Алжира и Узбекистана.

Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горной местности недалеко от города Варзакан. На борту также находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммед Али Але-Хашем. В результате авиакатастрофы никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.