Иранский посол озвучил причину жесткой посадки вертолета Раиси

«Вертолет совершил жесткую посадку из-за плохих метеорологических условий», - привел слова дипломата ТАСС.

Метеоролог Евгений Тишковец отмечал, что в зоне полета вертолета Раиси дул сильный ветер и стоял туман с плохо видимостью, в таких метеоусловиях летать нельзя. Он не исключил, что именно это стало косвенной или прямой причиной авиационной катастрофы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона пока не получала от Ирана просьбы в содействии расследованию причин крушения вертолета Раиси.

В связи с гибелью Раиси на территории Ирана объявили пятидневный общественный траур. Временным руководителем исполнительной власти в стране стал Мохаммад Мохбер.