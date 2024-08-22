22 августа 2024, 08:15

Иранский Генштаб назвал ложью выдвинутую прессой версию о причине гибели Раиси

Global Look Press
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Крушение вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси произошло не из-за перегруза и нарушения протокола безопасности, как об этом писали некоторые издания. Об этом сообщило агентство Mehr.

Генштаб ВС Ирана назвал искаженной публикацию агентства Fars и ряда других зданий о том, что Раиси якобы погиб из-за перегруза вертолета. Ведомство назвало эти данные ложью и призвало прессу согласовывать статьи по теме обороны и безопасности и «не жертвовать точностью ради скорости».

По данным Fars , воздушное судно потерпело крушение из-за опоздания и испортившейся погоды. В агентстве отмечали, что на борту находилось на два человека больше, чем допускается правилами безопасности. В издании добавили, что пилот из-за тумана высоко поднял вертолет, но у него не хватило мощности.

«Расследование дела о крушении вертолета аятоллы Раиси завершено <…> есть полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», - указал собеседник агентства.

Ранее Генштаб Ирана опубликовал результаты расследования крушения вертолета с Раиси. В докладе сообщили, что борт загорелся после столкновения с горой.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
22 августа 2024, 09:27
Юг Польши затопило после мощного ливня
Global Look Press
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Несколько городов на юге Польше оказались затоплены после ливневых дождей. Об этом сообщила газета Wiadomości.

В городе Замосць выпало рекордное количество осадкой - 114,5 миллиметра. После ураганного ветра в службу спасения поступило 116 вызовов. Также стихия задела другие польские населенные пункты - Люблин, Закопане, Скибицу, Грыбув, Подобин и Гочалковице-Здруй.

Далее, по прогнозам синоптиков, грозы и дожди двинутся на балтийское побережье и восток страны.

Ранее в Приморском крае из-за сильных дождей частично обрушился автомобильный мост. За несколько часов ливни затопили улицы Владивостока, автомобили на стоянках ушли под воду по крышу. В городе, по данным заммэра Дмитрия Свитайло, выпало 57 миллиметров осадков. Также на из-за циклона «Делия» на Санкт-Петербург обрушились ливни , оказались затоплены несколько районов города.

Польша
22 августа 2024, 07:37
«Я чуть не ахнул». Клинтон публично высмеял Трампа на съезде демократов
Global Look Press
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Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон публично высмеял кандидата в американские лидеры Дональда Трампа за слова об уважении к США со стороны России и Северной Кореи. Слова политика привело РИА «Новости».

Клинтон во время выступления на съезде Демпартии в Чикаго назвал республиканца «хорошим актером», которому необходимо отдать должное.

«Я чуть не ахнул во время первого раунда теледебатов, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает США так, как это было при его правлении», - отметил он.

По словам экс-президента, Трамп говорил об этом с серьезным лицом. Сам Клинтон предпочел бы, чтобы США пользовались уважением тех государств, которые выражают его в настоящее время. Публика рукоплескала и улюлюкала во время выступления политика.

Трамп ранее заявил, что Демократическая партия устроила первый в истории США госпереворот. В рамках предвыборной гонки сложилась уникальная ситуация , отметил политик.

США Северная Корея Дональд Трамп Демократическая партия США
22 августа 2024, 07:33
Обыски против сотрудничающих с российскими СМИ проведут в США
Unsplash
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Власти США готовят глобальное расследование против американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщила New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Власти США готовят глобальное расследование против американцев, которые сотрудничают с российскими СМИ. Об этом сообщила New York Times , ссылаясь на собственные источники.

По данным газеты, Соединенные Штаты готовят обыски и уголовные обвинения против своих же сограждан. Авторы материала уточнили, что это коснется американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. Однако о каких именно СМИ идет речь, в публикации не сообщили.

Представители ФБР недавно провели обыски у бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Они конфисковали его архив, в котором содержались доказательства обмана Белого дома о причинах начала конфликта в Ираке. При этом саму информацию рассекретили еще в 2000 году. А сотрудники ФБР забрали архив, якобы чтобы «снова изучить» его.

Также обыски провели в доме российского телеведущего Дмитрия Саймса. Он предположил, что на этот шаг ФБР могли подтолкнуть украинские власти.

США Белый дом в США ФБР
21 августа 2024, 15:55
Президент Киргизии убрал мусор за отдыхающими у реки
Unsplash
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Жителям и гостям Киргизии следует более чутко относиться к природе и не загрязнять ее. Об этом заявил киргизский президент Садыр Жапаров в Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

К тексту он прикрепил видеоролик. На кадрах видно, как Жапаров собирал мусор за путешественниками, которые отдыхали у реки в горах. Лидер Киргизии напомнил, что о природе необходимо заботиться ради будущего.

«Кто-то другой и половину нашей природы не очистит. Давайте не жить одним днем», - написал Жапаров.

Президент добавил, что туристам после отдыха на природе следует забирать мусор с собой и выкидывать его в специально отведенном месте.

Ранее проблемы с уборкой мусора зафиксировали в Риме. Из-за жаркой погоды и перебоев с вывозов отходов итальянскую столицу наводнили крысы, чайки, восточные шершни и змеи. В городском совете прокомментировали ситуацию и отметили, что мусора стало гораздо меньше обычного.

Природа Киргизия Мусор Реки

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