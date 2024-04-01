01 апреля 2024, 20:02

Иранский генерал из черного списка ООН погиб из-за удара Израиля по Дамаску

Pxhere
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В результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди. Об этом сообщило агентство Reuters.

Генерал входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

Согласно уточненным данным агентства SANA , иранское консульство в Дамаске разрушено полностью. Спасатели продолжают разбирать завалы и помогать раненым.

«Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского ракетного удара по зданию иранского консульства в Дамаске <…> Наши силы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них», - отметили авторы материала.

Ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отметил, что страна готова к войне с Израилем. Он отметил, что три государства оккупировали часть территорий страны, и сирийское руководство может начать «освобождать свои земли».

Израиль Ракеты Военные Иран ООН
01 апреля 2024, 17:52
МИД Казахстана дал гражданам рекомендации в связи с терактом в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Находящимся на территории России гражданам Казахстана следует носить с собой документы, чтобы при необходимости предъявить их правоохранителям. Об этом заявил представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге, сообщила «Российская газета».

Он напомнил о произошедшем недавно теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и отметил, что в России принимаются дополнительные меры безопасности.

«Любое государство, на территории которого происходит такое зловещее преступление, масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности», - подчеркнул дипломат.

Смадияров добавил, что граждане Казахстана не обращались в дипведомство с жалобами по поводу задержаний.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По информации ведомства, подозреваемый мог переводить террористам деньги для проживания.

Казахстан Россия МИД РФ Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 17:37
Иран предупреждал Россию о теракте в «Крокусе»
Unsplash
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Незадолго до массового убийства в «Крокус Сити Холле» Иран предупреждал Россию о возможной крупной «террористической операции». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В ходе самого смертоносного нападения на территории России за 20 лет боевики открыли огонь из оружия по зрителям концерта в „Крокус Сити Холле“, убив по меньшей мере 144 человека», - написали авторы материала.

При этом Иран предупредил Россию о возможном теракте за несколько дней до нападения. Источник издания уточнил, что информацию получили во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране.

США также заранее предупредили Россию о вероятном нападении исламистов, отметили журналисты.

«Но Москва, глубоко не доверяя намерениям Вашингтона, преуменьшала значение этой информации», - указано в материале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей.

США Дети Россия Иран Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 14:22
Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа
Global Look Press
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Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал Израиль остановить конфликт в секторе Газа. Заявление о том, что это «не может больше продолжаться», прозвучало в интервью изданию Israel Hayom.

«Вы должны закончить свою войну. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Мы должны прийти к миру», - обратился Трамп к израильской стороне.

Он считает, что нужно было быть «сумасшедшим или глупым», чтобы допустить эскалацию, и со временем Израиль теряет поддержку других государств.

В начале марта президент США Джо Байден отметил, что действия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в секторе Газа приносят стране больше вреда, чем пользы.

По мнению Байдена, Нетаньяху придает мало значения гибели гражданского населения в анклаве и этим фактически заставляет весь мир «идти вразрез» тому, что отстаивает Израиль. Это «большая ошибка» со стороны премьера, констатировал лидер Соединенных Штатов.

Израиль Войны Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины
01 апреля 2024, 13:04
Кремль объяснил решение банков Армении отказаться от обслуживания карт «Мир»
РИА «Новости»
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Армянские банки отказались обслуживать карты «Мир» из-за беспрецедентного давления со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

Представитель Кремля отметил, что многие страны сталкиваются с давлением со стороны США. Штаты угрожают государствам санкциями.

«Угроза вторичных санкций, угроза санкций и тому подобное. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, они принимают меры по хеджированию рисков», - подчеркнул Песков.

По его словам, Россия тоже принимает меры по хеджированию собственных рисков и по исправлению ситуации. РФ и Армения продолжат искать выходы из ситуации, чтобы компенсировать вред банкам, который нанесли западные санкции.

Банки республики перестали обслуживать отечественные карты «Мир» с субботы, 30 марта. Исключение составил «ВТБ Армения». Этот банк продолжит обслуживать российские карты.

США Армения Банки Дмитрий Песков

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