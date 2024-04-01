Иранский генерал из черного списка ООН погиб из-за удара Израиля по Дамаску

Генерал входил в так называемый черный список ООН вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых организация подозревает в участии в ядерной программе Ирана.

Согласно уточненным данным агентства SANA , иранское консульство в Дамаске разрушено полностью. Спасатели продолжают разбирать завалы и помогать раненым.

«Несколько человек погибли и получили ранения в результате израильского ракетного удара по зданию иранского консульства в Дамаске <…> Наши силы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них», - отметили авторы материала.

Ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад отметил, что страна готова к войне с Израилем. Он отметил, что три государства оккупировали часть территорий страны, и сирийское руководство может начать «освобождать свои земли».