Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе

Администрация президента США Джо Байдена заблокировала предложение Министерства финансов об ужесточении санкций против перевозящих российскую нефть танкеров. Источники газеты The New York Times объяснили такое решение боязнью роста цен на топливо перед президентскими выборами.

По данным журналистов, представители Минфина предложили ввести дополнительные штрафы для перевозящих российское сырье танкеров, но чиновники отказались пойти на такой шаг, объяснив, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.

По их мнению, это сильно скажется на рейтингах Джо Байдена, который уже потерял поддержку электората после провальных дебатов с кандидатом от республиканской партии Дональдом Трампом.

США и входящие в G7 страны, включая Австралию, ввели так называемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель в 2022 году. Запрет распространили на страхование танкеров, перевозящих сырье выше установленной цены.

Россия перенаправила нефть в дружественные страны , где ее смешивали или перерабатывали, продавая по всему миру. Кроме того, появился флот танкеров, перевозящий российскую нефть без страховки. Погрузку вели в нейтральных водах.

В мае этого года о негативном влияние потолка цен на российскую нефть заявил Международный клуб страховщиков International Group of P&I Clubs, базирующийся в Лондоне. Компании заявили, что в теневой флот морских перевозок начали включаться все больше игроков, которым не требуется оформление страхования грузов.