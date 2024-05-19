Иранские военные присоединились к поискам вертолета с Раиси

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«Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери приказал мобилизовать все ресурсы и возможности армии», - указано в сообщении.

Бригады скорой медицинской помощи, в том числе технических специалистов и врачей, отправили на место сразу после сообщения о крушении. Для оказания помощи также задействовали аварийный вертолет, но ему пришлось вернуться, поскольку он не смог приземлиться из-за сильного тумана.

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Ми-171, на котором следовал глава государства, мог совершить жесткую посадку из-за плохих погодных условий. Появилось первое видео поисков вертолета президента Ирана.

Ранее иранский чиновник на условиях анонимности заявил Reuters, что жизнь президента Ирана Эбрахима Раиси, вероятно, оказалась под угрозой после крушения вертолета.