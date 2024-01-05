Иранские правоохранители задержали причастных к теракту в Кермане
Нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане задержали правоохранители, сообщил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Его заявление опубликовало местное агентство IRNA.
По словам Вахиди, разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. После удалось задержать ряд причастных к этому происшествию.
«Информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», - уточнил министр.
Мощные взрывы прогремели 3 января во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касем Сулеймани.
Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй - в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.
Ответственность за теракты в Иране взяли на себя террористы «Исламского государства»*.
*«Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация.