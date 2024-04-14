14 апреля 2024, 15:22

Иранские дроны не достигли территории Израиля

Читайте нас в: Google Новости

Иранские крылатые ракеты и беспилотники не достигли Израиля, основной ущерб инфраструктуре страны причинили баллистические ракеты. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

По информации источника, в воздушной атаке иранская сторона задействовала более 300 дронов-камикадзе, около 30 крылатых и 100 баллистических ракет. В отражении атаки принимали участие военные США, Иордании и Великобритании.

«Ни одна крылатая ракета или беспилотник не прорвали эшелонированную зону действия систем противовоздушной обороны и не проникли на израильскую территорию», - отметили авторы материала.

В ночь на воскресенье Иран нанес мощный удар по Израилю с воздуха, задействовал порядка 300 снарядов различного типа. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля, целями атак стали авиабаза и информцентр.

Израиль Ракеты Беспилотники Иран
14 апреля 2024, 14:36
Цели операции в отношении Израиля назвали в Иране
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Иран ставил целями атаки в операции «Правдивое обещание» израильскую авиабазу Неватим и информационный центр на границе Израиля и Сирии. Об этом сказал глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова привело издание Fars.

«Мы планировали операцию таким образом, чтобы целью стал центр в горном массиве Джебель-эш-Шейх на границе Сирии и Палестины, а также авиабаза Неватим. Именно с нее самолеты F-35 вылетали для нанесения ударов по иранскому консульству в Дамаске», - заявил он.

Багери подчеркнул, что Иран полностью выполнил запланированные цели и не намерен продолжать эту операцию.

Ранее американские СМИ сообщили, что в общей сложности Иран выпустил 36 крылатых ракет , 110 ракет класса «земля - земля» и 185 беспилотных летательных аппаратов.

МИД России после ночного обстрела призвал Иран и Израиль к сдержанности.

Израиль Ракеты Иран
14 апреля 2024, 13:45
Личность помешавшего преступнику в Сиднее мужчины осталась неизвестной
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российское посольство в Австралии не сумело установить личность мужчины, который помешал напавшему с ножом на посетителей в торговом центре в пригороде Сиднея преступнику. Об этом ТАСС рассказал посол России Алексей Павловский.

«На данный момент личность этого мужчины неизвестна, мы не располагаем возможностями разыскать его», - отметил он.

Дипломат допустил, что точная информация о мужчине может появиться в ходе полицейского расследования.

«О его русскоязычности свидетельствуют слова корреспондентки одного из СМИ. Она говорила, про то, что он кричал на русском. Других упоминаний в СМИ о русскоязычности этого человека нет», - добавил Павловский.

В субботу неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, погибли шесть человек. В СМИ появилась информация, что остановить нападавшего пытался молодой человек, который разговаривал на русском языке.

Австралия Россия Мужчины
14 апреля 2024, 13:42
Израиль заявил об ударе по объекту «Хезболлы» в Ливане
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале об ударе по крупному производственному объекту «Хезболлы» в глубине Ливана. Это стало ответом на обстрелы израильской территории.

«В ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту „Хезболлах“ по производству оружия в районе Наби-Шита», - сообщила израильская армия.

Израиль и «Хезболла» с октября 2023 года регулярно обмениваются ударами. Ливанская группировка шиитского толка, поддерживаемая Ираном, призывает к уничтожению Израиля.

В пятницу, 12 апреля, «Хезболла» выпустила порядка 40 ракет по израильской территории. ЦАХАЛ перехватил часть из них, остальные упали на открытой местности.

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира «Хезболлы» на территории Ливана.

Израиль Армия
14 апреля 2024, 13:18
Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля — земля» и 36 крылатых ракет. Об этом сообщила газета The New York Times.

«В Израиле два чиновника сообщили, что Иран выпустил 36 крылатых ракет и 185 дронов. Большую часть пусков совершили с территории Ирана, однако некоторая часть - из Йемена и Ирака», - отметили авторы статьи.

В ночь на воскресенье в Иране заявили, что армия ударила по Израилю в ответ на атаку иранского консульства в Сирии израильской авиацией в начале апреля. В ЦАХАЛ отмечали, что Вооруженные силы Израиля привели в состояние боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю сбить большую часть ракет и беспилотников. Он дал высокую оценку подразделениям в обороне израильской территории.

Позднее стало известно, что иранские военные атаковали военную базу Израиля в пустыне Негев.

Иранские военные выпустили в сторону Израиля 185 беспилотников, 110 ракет класса «земля - земля» и 36 крылатых ракет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Израиль Военные Иран

Новости по теме