Иранская студентка умерла, предположительно, после задержания в метро из-за хиджаба

«16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, умерла, несмотря на усилия врачей», - уточнили авторы материала.

По информации агентства, медики заключили, что Гераванд потеряла равновесие после «внезапного падения артериального давления» и получила черепно-мозговую травму, ударившись головой. Из-за этого у нее случились гипоксия и отек головного мозга.

В начале октября Reuters со ссылкой на иранско-курдскую правозащитную организацию сообщало, что студентка впала в кому после того, как ее задержали в метро Тегерана. Причиной этому послужило отсутствие хиджаба. Прямо на платформе полицейские применили к ней грубую силу. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в военный госпиталь.

Кроме того, иранское госагентство IRNA обнародовало видеозапись, на которой видно, как Гераванд заходит в поезд с еще двумя девушками. После этого ее почти сразу выносят без сознания на платформу. Однако неизвестно, является ли эта запись подлинной.