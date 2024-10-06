Иран заявил о готовности к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем

Посольство РФ в Финляндии отреагировало на антироссийский выпад сотрудника Внешнеполитического института. Он призывал повреждать строительной техникой и поливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Свой комментарий дипмиссия разместила в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что сотрудники Внешнеполитического института и раньше были замечены в разжигании русофобских настроений. Однако нынешний призыв к нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходит все границы.

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это - ее черные страницы», - напомнили в дипмиссии.

Ранее в российском посольстве прокомментировали оскорбление российских футболистов на матче в Турку. Уровень русофобии и расистских настроений назвали критичным.