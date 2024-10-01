Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

«Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. <…> ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль», - говорится в публикации.

На всей территории Израиля звучит сигнал воздушной тревоги. По информации израильских СМИ, Иран выпустил более 100 ракет. Предположительно, Израиль планирует перехватить около 240-250 ракет.

Армия обороны Израиля призовет из резерва четыре бригады для борьбы с «Хезболлой». Об этом ранее сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.