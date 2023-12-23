Иран заподозрили в причастности к нападениям хуситов в Красном море
Администрация президента США Джо Байдена заподозрила Иран в причастности к подготовке нападений хуситов в Красном море. Об этом агентству Reuters сообщила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.
«Нам известно, что Иран участвовал в планировании операций в Красном море против торговых судов», - отметила она.
Уотсон отметила, что такая информация согласуется с поддержкой Ираном дестабилизирующих действий в регионе со стороны хуситов.
«Для нас это серьезный вызов, который потребует обязательного международного ответа, - подчеркнула представитель Белого дома.
Журналисты агентства обратились за комментариями к официальным лицам Ирана, они опровергли эти сведения.
Сенатор Том Коттон отмечал, что США следует вмешаться в ситуацию с нападением на торговые суда в Красном море. По его словам, если американские военные этого не сделают, то ситуация только ухудшится.