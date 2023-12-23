Иран заподозрили в причастности к нападениям хуситов в Красном море

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Двое темнокожих мужчин в Лондоне похитили со столба знак «Стоп», на котором уличный художник Бэнкси дорисовал дронов. Момент кражи попал на видео, его опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Стрит-арт Бэнкси украли через час после того, как подтвердилось его авторство. Вероятно, злоумышленники планировали заработать на перепродаже работы.

Художник не объяснил, почему нарисовал на дорожном знаке три летящих дрона. Однако СМИ интерпретируют рисунок как призыв прекратить израильские удары по Газе.

Бэнкси в том числе известен антивоенными работами. В 2005 году он изобразил серию граффити на бетонной стене, отделяющей Западный берег реки Иордан от израильской территории.

Рисунки Бэнкси продают на аукционах за рекордные суммы. К примеру, «Любовь в мусорном ведре» выставляли за 25 миллионов долларов.

Ранее в украинском Гостомеле пропал стрит-арт Бэнкси , изображавший домохозяйку в противогазе.