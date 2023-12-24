Иран выразил протест России из-за заявления о спорных островах

По данным издания, протест произошел после того, как российская сторона «поддержала лишенные оснований претензии», изложенные в ходе VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла 20 декабря в Марракеше.

В частности, Иран выразил претензии из-за части заявления, в которой речь шла о статусе трех островов в Персидском заливе - Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб, расположенных в Персидском заливе.

Авторы статьи добавили, что министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым указал на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран.

Ранее Иран пригрозил США закрытием Средиземного моря. С таким заявлением выступил замглавы иранского Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.