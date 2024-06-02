Иран выразил протест послу Китая

Иранская сторона назвала уважение суверенитета и территориальной целостности других государств основополагающим принципом международных отношений.

Исламскую республику не устроили заявления по итогам совместного заседания КНР и ОАЭ с признанием островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса территорией эмиратов. Иран утверждает, что эти территории исторически были его частью.

«Правительство Исламской Республики Иран считает любые претензии, сделанные любой стороной в этом отношении, отвергнутыми и неприемлемыми», - заявили в МИД страны.

Иран ожидает, что правительство Китая изменит свою позицию по этому вопросу. Посол обещал передать протест.

В Китае в свою очередь остро стоит тайваньский вопрос. КНР не признает суверенитета острова, считая его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Республика ранее предупредила о готовности силовым путем пресечь отделение Тайваня.